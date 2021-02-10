بالفيديو.. الداخلية تكشف حقيقة اقتحام مستشفى الجملة العصبية في بغداد



بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الداخلية، حقيقة اقتحام مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد والاعتداء على كادرها.



وانتشرت انباء تفيد بأن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، المحجوز لدى لجنة ابو رغيف ينقل من موقف اللجنة الى مستشفى الجملة العصبية في بغداد إثر تعرضه لشلل حاد بموكب يتكون من اكثر من ٤٥ سيارة همر، لافتة الى ان حمايته قاموا بطرد المراجعين في المستشفى والاعتداء على كادر المستشفى.



وفي هذا الصدد أكد مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن وخلال تواجده في المستشفى، ان "هذا الامر لم يحدث وعلى وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الخبر".