سعود بن صقر: نجاح وصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ يعد إنجازاً تاريخياً وعلمياً رائداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن نجاح وصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ، يعد إنجازاً تاريخياً وعلمياً رائداً يخلد اسم الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بصناعة الفضاء والبحث العلمي على مستوى العالم.



وأشاد بتحقيق هذا الإنجاز العربي على يد أبناء الوطن بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرون على الوصول بأحلامهم وطموحاتهم إلى أقصى الحدود، ولا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم.

وقال سموه: «قبل 5 عقود كان حلم وطموح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مؤسس دولتنا وباني نهضتها، الوصول من الصحراء إلى الفضاء، واليوم تحقق الحلم بالتزامن مع احتفال الإمارات بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، واستطاعت دولتنا الغالية بسواعد وعقول أبناء وشباب الوطن المخلصين، كتابة تاريخ علمي جديد بأحرف من «الأمل» و«اللامستحيل»..

نبارك لشعب دولتنا الغالية وللعالم العربي والإسلامي هذا الإنجاز الفضائي التاريخي بدخول «مسبار الأمل» لمدار كوكب المريخ، إنجاز يبرهن على رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية للعالم، ويؤكد قدرتنا على منافسة الدول المتقدمة فضائياً وعلمياً».

ورفع حاكم رأس الخيمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم الحكام وشعب الإمارات الوفي على هذا الإنجاز التاريخي.