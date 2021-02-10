خطوة عاجلة من مجلس الشيوخ الأمريكي ضد أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت الأغلبية من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء، بالضغط على تركيا لبذل المزيد من أجل حماية حقوق الإنسان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن 54 عضواً في مجلس الشيوخ وقعوا على رسالة اتهموا فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهميش المعارضة، وإسكات وسائل الإعلام الناقدة، وسجن الصحافيين، وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته، ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي".

وفي وقت سابق، قالت تركيا إنها تريد تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة بايدن، بعدما فرضت واشنطن في العام الماضي عقوبات عليها بسبب شرائها نظام دفاع جوي روسي.

ومن المتوقع أن يكون بايدن أكثر صرامة مع أنقرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومنذ الانقلاب العسكري الفاشل في 2016، اعتقل نظام أردوغان ما يقارب 300 ألف شخص وأوقفت أو فصلت ما يربو على 150 ألف موظف مدني، وأغلقت مئات المنافذ الإعلامية، وسجنت العشرات من نواب المعارضة.