شكرا لقرائتكم خبر عن جهود "الاتصالات" فى رفع كفاءة البنية التحتية منها قرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد الماضى، إلى اللجان المعنية فى المجلس -كل ما يخصه- لمتابعة عمل الوزارة والتأكد مما ورد فى بيان من إيضاحات على أرض الواقع، وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وشمل ما تقدم به الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن خطة الوزارة، خطة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى قرى مبادرة حياة كريمة؛ هذا بجانب ما تم بالمبانى الحكومية، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزا، ونرصد تفاصيل هذه الخطة طبقا لما أعلن عنه أمام "النواب":

- توصيل مرافق بها الألياف الضوئية فى 51 مركزا بتكلفة قدرها 5,6 مليار جنيه.

- تطوير 878 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى بتكلفة 2.1 مليار جنيه.

- تحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بـ1000 برج.

- ساهمت الجهود فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى بالقارة الأفريقية.

- الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية.

- الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية بكابلات الألياف الضوئية بتكلفة مليار.

- ميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار.

- إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد ومستهدف تركيب 1000 بـ2021.

- يجرى دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية لتمكن عملاء البريد من الحصول على قروض.