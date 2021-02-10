شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو تبدأ حملات تطعيم ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بيرو أمس الثلاثاء حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 بلقاح شركة سينوفارم ، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لنشر الوعي في دولة تشير استطلاعات الرأي فيها إلى أن ما يقرب من نصف السكان يعارضون التلقيح.

وتلقى الأطباء في مستشفيات العاصمة ليما تطعيماتهم الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية بعد وصول 300 ألف جرعة من الصين يوم الاحد الماضى .

ويستعد الرئيس فرانسيسكو ساجاستي لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح في الساعات المقبلة . ومن المقرر وصول 700 ألف جرعة أخرى فى الرابع عشر من فبراير الجارى .

وأصبحت بيرو أول دولة في أمريكا اللاتينية تستخدم لقاحا صينيا ، وهو أمر محوري في خطتها لتلقيح ما يصل إلى نصف سكانها البالغ عددهم 33 مليون نسمة خلال النصف الأول من العام الحالى .