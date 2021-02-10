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العراق يبدأ عملية أمنية واسعة ضد داعش في 3 محافظات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق العراق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات هي بغداد وسامراء والأنبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية إن "عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والأنبار وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الإرهابية وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية لا زالت تواصل العملية العسكرية "ثأر الشهداء" التي انطلقت الشهر الماضي عقب هجوم دموي استهدف منطقة الطيران وسط بغداد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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