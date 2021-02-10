العراق يبدأ عملية أمنية واسعة ضد داعش في 3 محافظات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق العراق عملية أمنية كبرى في ثلاث محافظات هي بغداد وسامراء والأنبار، لملاحقة فلول تنظيم داعش الارهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقلته وسائل الإعلام العراقية إن "عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت في مناطق غرب بغداد وجزيرة الكرمه وشرق بحيرة الثرثار، حيث شرعت بها قيادات العمليات في بغداد وسامراء والأنبار وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة".

وأضافت أن "العملية جاءت لتطهير هذه المناطق من عصابات داعش الإرهابية وضبط وإحكام الحدود الفاصلة بين هذه القيادات".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية لا زالت تواصل العملية العسكرية "ثأر الشهداء" التي انطلقت الشهر الماضي عقب هجوم دموي استهدف منطقة الطيران وسط بغداد أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.