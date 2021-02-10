اخبار العالم

السلطات الأمريكية توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الأمريكية توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

 

وذكرت الشركة في بيان إن العقار حصل على الموافقة "لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 و/أو الدخول إلى المستشفى".

 

يذكر أن عقار الشركة المكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: "bamlanivimab" و"etesevimab"، قد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا