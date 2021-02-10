"الصحة العالمية" تبرئ مختبر ووهان..وتفشل في تحديد منشأ "فيروس كورونا"

الشارقة - اميمة ياسر - بعد أربعة أسابيع في ووهان الصينية، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين البحث في منشأ (كوفيد - 19) , أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس، معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر "مستبعدة للغاية" من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.

وقال بيتر بن امبارك، رئيس وفد منظمة الصحة العالمية الذي كان يحقق في ووهان، مركز انتشار الوباء، إن انتقال فيروس "كورونا" المستجد من حيوان إلى آخر، ومنه إلى الإنسان هي "أكثر الفرضيات ترجيحا" لكنه أضاف أن هذا المسار يتطلب "بحثا مستهدفا وأكثر تحديدا".

وقال ليانغ وانيان، رئيس فريق الصين في مؤتمر صحافي: "لا يوجد مؤشر على انتقال سارس - كوف - 2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر (كانون الأول) 2019"، مضيفاً "لا توجد أدلة كافية" لتحديد ما إذا كان الفيروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

وأشار إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن لم يتم التعرف بعد على المضيف.

ومنذ ظهور أولى الإصابات بـ(كوفيد - 19) في ووهان، أودى الوباء بحياة أكثر من 2.3 مليون شخص في كل أنحاء العالم،حتي الان .

من جانبه أعلن رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان أن فرضية تسرب فيروس "كورونا" من مختبر "مستبعدة للغاية".

وقال الخبير الذي يشغل منصب مدير مشارك لبرنامج الصحة الإنسانية والحيوانية في المعهد الدولي لأبحاث الثروة الحيوانية في نيروبي: "نحن في صلب عملية دراسة ونحتاج لوقت وجهود لفهم" ما حصل.

جديرا بالذكر تنتهي مهمة ووهان فيما قام خبراء في منظمة الصحة العالمية (الاثنين) بالتدقيق في لقاح أسترازينيكا - أكسفورد الذي باتت فاعليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين، وحيال النسخة المتحورة لفيروس «كورونا» التي ظهرت في جنوب أفريقيا.