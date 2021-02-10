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ما هى اختصاصات لجنة التعليم والاتصالات والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ؟

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القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

وحددت المادة (53) من مشروع القانون اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حيث تختص بما يأتى:

 

التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله

شئون البحث العلمى

تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه

تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره

الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى

المجامع العلمية واللغوية

السياسة التعليمية وجودة التعليم

رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية

الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى

محو الأمية وتعليم الكبار

التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى

الاتصالات السلكية واللاسلكية

تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية

البريد

أمن الفضاء المعلوماتى

التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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