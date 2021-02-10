شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختصاصات لجنة التعليم والاتصالات والتكنولوجيا بمجلس الشيوخ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائى على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وحددت المادة (53) من مشروع القانون اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حيث تختص بما يأتى:
التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله
شئون البحث العلمى
تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه
تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويرهالجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى
المجامع العلمية واللغويةالسياسة التعليمية وجودة التعليم
رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنيةالجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى
محو الأمية وتعليم الكبارالتشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى
الاتصالات السلكية واللاسلكيةتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية
البريدأمن الفضاء المعلوماتى
التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالسياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات