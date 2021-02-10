شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليون مستفيد من "حياة كريمة".. قائمة بأهم المعلومات عن المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية كبرى لبرامج الحماية الاجتماعى ورعاية محدودى الدخل، حيث حرصت من خلال عدة مبادرات ومشروعات قومية على الوصول لحياة أفضل للمواطن البسيط وتوفير احتياجاته المعيشية.

وكان من بين ذلك ما نفذته الحكومة، على مدار الفترة الماضية من توجيهات للرئيس السيسى للارتقاء بالخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر فقرا، وكان قد أطلق الرئيس السيسى فى مطلع العام الماضى مبادرة "حياة كريمة" من أجل تطوير القرى الأكثر فقرًا، وتحسين مستوى معيشة هؤلاء الأسر من حيث تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل وصلات شرب ووصلات صرف، بجانب توفير الرعاية الصحية الكاملة من خلال إطلاق العديد من القوافل الطبية بالتعاون بين وزارة التضامن والوزارات والمؤسسات المعنية.

وهو ما أكدت عليه وزير التخطيط أمام مجلس النواب بأن الوزارة تعمل بدورها مع كافة جهات الدولة المصرية وفقًا لخطة عمل واضحة تساندها وتدعمها إرادة سياسية لمواصلة الجهود واستكمال ما بدأته من خطوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة تنفيذ المبادرات التنموية لتحسين جودة حياة المواطن المصرى حيث تعمل الوزارة على مواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التنموية منها مُبادرة "حياة كريمة"، ونرصد حسب ما صرحت به الوزيرة وما أكدت عليه الحكومة مسبقا أبرز المعلومات عن المبادره .

ونرصد حصيلتها حتى الآن :

- بلغت الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى بحوالى 20 مليارا.

يصل عدد قرى المرحلة الأولى لـ(375 قرية).

- يصل عدد المستفيدين لما يقرب من 4.5 مليون مواطن.

- يستهدف تغطية كل قرى الريف المصرى خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

- يصل إجمالى عدد مستفيدين المقررين لـ 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه.

- تسببت فى انخفاض متوسط معدل الفقر بحوالى 14%.

- يتوقع تحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 18% فى قرى المرحلة الأولى .

- يصل عدد قرى المرحلة الأولى إلى 143 قرية.

- إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة "حياة كريمة" وقياس الأثر التنموى لها.

- شملت توصيل 2150 وصلة مياه شرب و812 وصلة صرف.

- تضمنت تركيب 8385 سقفا للمنازل المتهالكة ورفع كفاءة 7296 منزلا.

- تطوير 18 وحدة اجتماعية، و 2 وحدة صحية.

- إطلاق 126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية.

- إجراء 9257 عملية للعيون، بجانب توزيع 1207 أجهزة تعويضية.

- تطوير 8 مدارس و44 حضانة.