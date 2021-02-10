مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لصالح دستورية محاكمة ترمب

ابوظبي - سيف اليزيد - أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في ختام عملية تصويت جرت الثلاثاء دستورية المحاكمة للرئيس السابق دونالد ترامب بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأميركي.

وبأغلبية 56 سناتوراً مقابل 44 صوّت المجلس لمصلحة اعتبار المحاكمة دستورية وبالتالي المضيّ قدماً في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن إجراءات مساءلته.

وسيحتاج الديمقراطيون إلى ما لا يقل عن 17 صوتاً من أعضاء الحزب الجمهوري من أجل تحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

وجادل محامو الرئيس السابق ترامب بالقول إنه لا يمكن توجيه اتهام بالتقصير لموكلهم لأنه لم يعد في منصبه.

وقالوا أيضاً إن المشرعين الديمقراطيين يواصلون إجراءات المساءلة في محاولة لمنع ترامب من الترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل.