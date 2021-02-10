محمد الفلاح - موقع إيطالي: طائرة أمريكية تقوم بمهمة استخباراتية قرابة سواحل ليبيا

الأربعاء 10 فبراير 2021

قال موقع الرصد الراداري الإيطالي "مليتاري رادار"، إن طائرة تابعة للبحرية الأمريكية، قامت بمهمة استخباراتية بمحاذاة سواحل العاصمة الليبية طرابلس.



وأشار الموقع الإيطالي المختص برصد حركة الطيران العسكري، أن الطائرة الأمريكية التي تمت متابعتها بدأت مهمتها صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذه المهمة هي لجمع معلومات استخبارية عن طريق اعتراض الإشارات سواء كانت اتصالات بين الأشخاص، أو من إشارات إلكترونية غير مستخدمة بشكل مباشر في الاتصالات.

ولفت الموقع بأن الطائرة قامت بمهمة الاستطلاع وجمع المعلومات قبالة السواحل الغربية لليبيا .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كريستيان جيمس، قال إن الموقف الأمريكي بشأن ليبيا واضح تماما، مبينا أن واشنطن رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح.

وأوضح جيمس، في تصريح إعلامي بأنه يجب على السلطة التنفيذية الجديدة أن تلبى احتياجات الشعب الليبي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن موقف بلاده واضح من التدخل الأجنبي العسكرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب انسحاب كل المقاتلين الأجانب، وتوقف التدخل العسكري، مضيفا أن الوجود العسكري الأجنبي لن يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد.