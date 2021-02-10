شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس وهو نفس عدد الإصابات في اليوم السابق، في انحسار لأحدث موجة تفشي للمرض قبل عطلة العام القمري الجديد التي تبدأ غدا.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الإصابات دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى سبع حالات من 15 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89734 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.