التدخل التركى فى سوريا عار يلاحق إردوغان في ويكيبيديا

سلطت صحيفة أحوال تركية الضوء على محاولات نظام أردوغان إغلاق موقع ويكيبيديا فى تركيا، حيث أشارت إلى أنه فى يناير 2020، بعد عامين ونصف العام من حظر ويكيبيديا، أمرت المحكمة الدستورية التركية بإلغاء الحظر على موقع ويكيبيديا الإلكتروني. جاء ذلك بعد أن رفعت مؤسسة ويكيبيديا، وهى المؤسسة الخيرية التى تدير خوادم ويكيبيديا، قضيتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التى أمرت تركيا بالتوقف عن فرض الرقابة على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أنه يبدو أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة التركية لم تتخلَّ عن اتهام ويكيبيديا بارتكاب جرائم مختلفة. وفى المرة الأخيرة، كان سبب حجب ويكيبيديا هو عدد من المقالات التى نشرت على "ويكيبيديا الإنكليزية"، بما فى ذلك التورط الأجنبى فى الحرب الأهلية السورية، والتى تضمنت إشارات إلى مقالة يومية نشرتها "جمهورييت" حول الأسلحة التى يتم إرسالها إلى الجماعات المسلحة فى سوريا، بالإضافة إلى مقال عن بلال نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحررين السابقين فى ويكيبيديا قوله: "عندما كنت أعمل فى مؤسسة خيرية بريطانية تدعم مجتمع ويكيبيديا، أخبرنى أحد محررى ويكيبيديا (الذى يقوم بتحرير السير الذاتية لأصحاب الملايين على ويكيبيديا) أنه كان مسؤولًا بشكل جزئى عن مقال بلال أردوغان، وكان يشعر بالقلق من أن تسجيله للحقائق التى يمكن أن يكتشفها عن نجل الرئيس التركى ربما يكون قد ساهم فى حجب تركيا للموقع.

وأضاف: "إنها ليست مؤامرة مدعومة من وكالة المخابرات المركزية لتشويه سمعتك باستخدام ويكيبيديا، أنه فقط إد، المحرر فى ويكيبيديا، الذى سجل ببساطة ما نشره الصحافيون الآخرون عن ابن الرئيس على صفحته على ويكيبيديا.

لذا نأتى الآن إلى صحيفة "تركيي"، التى نشرت مؤخرًا مقالًا يزعم أن "ويكيبيديا تعمل لصالح خدمة خونة غولن الإرهابية"، والتى تهدف إلى ربط ويكيبيديا بطريقة ما بحركة غولن، وهى جماعة دينية يقودها رجل الدين المنفى، فتح الله غولن، الذى تزعم تركيا أنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل عام 2016.

ووفقًا لصحيفة "تركيي"، ويكيبيديا "مليئة بالمحتوى الذى يثنى على منظمة غولن الإرهابية". والآن، لنفترض أن هذا صحيح. قد يكون الأمر كذلك، وقد يكون هناك الكثير من أتباع غولن فى الولايات المتحدة الذين يكتبون أشياء على ويكيبيديا، ولكن إذا كانوا يكتبون آراء ذاتية تمدح غولن أو منظمته، فمن الواضح أن ذلك يتعارض مع إحدى القواعد الأساسية لويكيبيديا، وهى أن ويكيبيديا موسوعة مكتوبة من وجهة نظر محايدة.

وتعد وجهة النظر المحايدة مهمة للغاية لسمعة ويكيبيديا من حيث الموضوعية، والعديد من التعديلات التى أجريها على ويكيبيديا هى ببساطة لإزالة اللغة غير الموضوعية وكلمات (مثل "يقول بعض الناس ذلك"، من مقالات كتبها أشخاص لا يفهمون ويكيبيديا وكذلك أولئك منا الذين قاموا بتحريرها لمدة 10 سنوات وقد قرأوا جميع القواعد.

وتزعم صحيفة "تركيي" "فى موقع ويكيبيديا، اتهم أعضاء منظمة "فيتو" تركيا بدعم الحرب الأهلية فى سوريا". أنه أمر مدهش حقًا أن يعرف محرر فريق العمل المجهول فى هذه الصحيفة بالضبط من كتب محتوى مقالة "المشاركة الأجنبية فى الحرب الأهلية السورية"، والتى لا يمكننى إلا أن أفترض أن هذا الادعاء يتعلق بها، نظرًا لأن جميع محررى ويكيبيديا مجهولون.

يمكن لأى شخص الاطلاع على الإحصائيات المتاحة علنًا حول مقالة "المشاركة الأجنبية فى الحرب الأهلية السورية". تحتوى المقالة على ثروة من الإحصائيات نبينها فى هذه الصفحة، بما فى ذلك أفضل المحررين وإجمالى عدد التعديلات وما إلى ذلك