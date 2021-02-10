شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تواصل اليوم مناقشة بيان الوزير بشأن قطاعات المشروعات والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، استمرار لاجتماعات اللجان النوعية بها، مع انتهاء انعقاد الجلسات العامة بالأمس من الاستماع لبيانات الوزراء، والتى شهدت الاستماع لوزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والتخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد ونظر تعديلات قانون المرور.

وتناقش لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيان وزير الإسكان والذى طرحه أمام الجلسة العامة الأيام الماضية، فيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "قطاع المشروعات، قطاع التخطيط، القطاع العقاري".

بينما تلتقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.