دون حذف للمناهج .. التعليم تؤكد إجراء امتحانات الترم الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي.

وأكد المصدر لمصراوي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد عقب العودة إلى الدراسة 20 فبراير الجاري، وسيتم تقييم الطلاب من خلال امتحانات ورقية ولجان ومراقبين، وليس من خلال أبحاث.

وشدد المصدر على أنه سيتم إجراء الامتحانات على منهج الفصل الدراسي الأول بالكامل دون حذف للمناهج أو إلغاء لأي من الدروس.

ولفت إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لإجراء الامتحانات، خاصة مع تراجع اعداد الإصابة بفيروس كورونا، وذلك مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة عن 14 طالب.

واستكمل المصدر حديثه، إنه ليس هناك مشكلة في إجراءات امتحانات النقل ورقيا بنظام لجان ومراقبين، خاصة أن امتحانات النقل تتم بشكل منفصل وليست مركزية، ويستطيع كل إدارة تعليمية عقد الامتحانات في الفترة التي تحددها الوزارة لاحقا .

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم 14 فبراير المقبل، من خلال مؤتمر صحفي في ديوان الوزارة.

وشدد شوقي على استكمال العام الدراسي تحت أي ظرف، وعدم حذف أجزاء من المناهج، مؤكدًا أنه سيتم تقيييم الطلاب من خلال عقد امتحانات، ولا نية لعودة الأبحاث أو إلغاء الامتحانات.

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