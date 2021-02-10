شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» لبايدن: أردوغان ينكل بالمعارضة والقضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت أغلبية من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن (الثلاثاء) إلى الضغط على تركيا لحماية حقوق الإنسان.

فيما وقع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة «نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتغيير مسارهم الشمولي».