شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: تعديل قانون المرور لربط المخالفات بالأقمار الاصطناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة جدًا في حياة المواطن المصري، حيث سيتم التحول الرقمي إلى منظومة المرور الذكية، وهذا الأمر سيكون له الكثير من الفوائد، ومن ضمنها خفض الخطأ البشري في تقدير المخالفات، وأيضا الحفاظ على الأفراد، والمجتمع، حيث يسهل تتبع السيارات، التي يمكن أن تتعرض للسرقة وارتكاب الجرائم بها.

وأضاف «مقلد» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن الملصق المعلق على السيارة سيكون به كافة البيانات الخاصة بالسيارة وسيتم ربط المنظومة بالأقمار الاصطناعية، والمنظومة هي المسؤولة عن تحديد المخالفات.

وأشا عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوصول إلى هذه المنظومة الذكية كانت تستلزم العديد من التعديلات التشريعة، وهي التي تمت اليوم على القانون، وبالفعل سيكون لكل سيارة شريحة تعلق في مكان ظاهر على السيارة وهي تحمل كافة بياناتها، ولذلك ستكون هناك قدرة كبيرة للحفاظ على المواطن والأمن المجتمعي.

ولفت إلى أن الكاميرات الموجودة في الشوارع ستكون قادرة على تحديد بيانات السيارات الموجودة على الشريحة، ومن ثم ترسلها إلى المنظومة الذكية المرتبطة بالأقمار الاصطناعية.

وكشف أنه في حالة تعمد إتلاف هذا الملصق ستكون هناك عقوبة على صاحب السيارة، وفي هذه الحالة يكون شخص سيء النية، وفي حالة تلف الملصق لأي أسباب أخرى خارجة عن الإرادة يمكن الذهاب إلى إدارة المرور خلال أيام، وإذا لم يذهب الشخص يترتب عليه غرامات، مشددا على أن فترة السماح باستخراج ملصق جديد سوف تحدد في اللائحة.

وشدد على أنه لا توجد عقوبات سالبة للحرية في مسألة إتلاف الملصق الإلكتروني.