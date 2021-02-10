شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة من داخل الأمن الوطنى القطرى تكشف طريقة صنع الشائعات بقناة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثيقة مسربة من داخل جهاز الأمن الوطني القطرى، التعاون بين الجهاز وقناة الجزيرة القطرية لصناعة الشائعات وبث الأكاذيب ضد الدول العربية وعلى رأسهم مصر.

خطاب أمن الدولة القطرية

وفضح الإعلامي نبيل مصطفى العائد من قطر، كيف تتعاون الجزيرة وأمن الدولة القطري وأجهزة المخابرات فى نشر الشائعات، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365":"لا يعلم الكثيرين كيف تقوم قناة الجزيرة القطرية بإعداد الشائعات ونشرها بهدف تدمير الشعوب، فقد كنت قد حصلت على دورة تدريبية فى قناة الجزيرة القطرية فى يناير 2015 عن "إدارة المؤسسات الاعلامية" وكان مدير التدريب فى مركز الجزيرة للتدريب الاعلامي هو ضابط الموساد الاسرائيلي "شمعون" الذي يتحدث العربية بطلاقة.

وتابع قائلا :"كما كان المدرب إخوانيا من قطاع غزة، كانوا يؤكدون لنا أن إدارة المؤسسات الإعلامية يجب أن تكون متمرسة فى صنع الخبر وليس نقل ما يحدث بالفعل من أحداث وأنه يجب صنع الخبر فى أحد الوسائل الإعلامية التابعة للمؤسسة والتى لا يكون معلوما للعامة إنها تابعة لهذه المؤسسة ثم القيام بنقل الخبر عدة مرات بين وسائل اعلام اخرى ثم تبنيه كأنه حقيقة لا تقبل النقاش".

وتابع :"واثناء احتجازي فى سجن أمن الدولة القطري فى "الدحيل" فى مايو 2016 كان يقوم بالتحقيق معي ضابط الذي بتهمة تأييدي لمصر والرئيس السيسي، وكان التحقيق يجري داخل إدارة فى أمن الدولة تسمي (ادارة الجرائم الاليكترونية) وهى عبارة عن عشرات المكاتب الموجود بها مئات أجهزة الكمبيوتر التى يعمل عليها مئات من جنسيات مختلفة.

وتابع :" وأثناء التحقيق معى توقف الضباط المحقق عدة مرات أثناء التحقيق ليوجه بعض العاملين بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من الجزيرة كما هى وقال لاحدهم (مش شغلك تعرف ليه بننشر اللى بتبعته الجزيرة أنشر وبس وبلغ كل اللى معاك أن دى تكليفات نبطشية اليوم".