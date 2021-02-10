شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بـ "النواب" تبحث التعاون مع المنظمة العربية حول التقارير الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، حيث التقت علاء شلبي - رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان، عقدت اجتماعا أمس الاثنين، مع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان

في السياق ذاته، تلتقي اللجنة البرلمانية غدا الأربعاء مع لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة.