شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التخطيط العمرانى لـ"إسكان النواب": دراسة تطوير موقف المنيب ستكون مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس علاء عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عن إعداد دراسة لمخطط تطوير موقف المنيب بناء علي طلب المحافظ، وسيتم نشرها خلال شهرين، مضيفا: ستكون مرضية للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة بيان وزير الإسكان عاصم الجزار عن الفترة 2018-2020 والذي ألقاه خلال الجلسة العامة.

وأضاف عبد الفتاح، أن محافظة القاهرة ليس لها مخطط استراتيجي، لاسيما والخصائص المتعددة لها، لافتا إلي أن المشروعات القومية فيها تتم بتكليف مثل المعصرة والفسطاط، قائلا: إذا كان أي توجيه في شأن محافظة القاهرة مستعدين لتنفيذها.

وتعقيباً على المطالب البرلمانية بوضع مخططات حلوان، أشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، إلى إنه حال وجود أى تكليف من المحافظة نقوم بتنفيذه، بالتنسيق معها.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من المخطط الإقليمي لـ12 محافظة وكذا دراسة المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالي، فضلا عن تكليف الهيئة بإعداد خطة تنمية القري، وكذلك مخطط تنمية الواحات وجاري إعداد مخطط تنمية للوادي الجديد والأقصر ودمياط، مشيرًأ إلى عمل الهيئة في ضوء برنامج حياة كريمة لعمل مخطط لخدمات المدن للنهوض بالقرى.

من جانبه، تساءل النائب طارق شكرى، وكيل اللجنة عن سبب اختلاف التكلفة التصديرة عن التكلفة الفعلية فى تنفيذ مشروعات الحكومة، الأمر الذى عقب عليه اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن التكلفة الفعلية لا تختلف، ولكن الذي يختلف التكلفة النهائية لتمويل المشروع، لاسيما وكونه يتم على مراحل مما يتسبب في فروق الأسعار.

كما تساءل شكري عن ميعاد بدأ التطوير العمراني بالنسبة لعزبة الهجانة، بينما تساءل النائب أحمد أبو زيد، عن الجدوى من المخطط الجديد للمحافظة، وهل من شأنه إنهاء مشكله الكوارث العشوائية في الإسكندرية القديمة؟ أم ستكون مجرد مسكنات مثلما حدث فى برج العرب.

وقال أبو زيد، إن برج العرب لم يحقق عوامل جذب للأهالى وظلت بدون جدوى لمدة طويلة، متسائلا عن خطة الدولة لتحقيق عوامل الجذب.

كما طالب النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بسرعة الانتهاء من المخطط التفصيلى فى أجا، لاسيما والمساءلات التى يطرحها الأهالى مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أن ابن القرية لا يهجر مكانة بسبب عمله وصعوبة الانتقال إلى مكان آخر.