شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الملصق الإلكترونى الأساس فى تطبيق منظومة النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو يونس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن تعديلات قانون المرور تم عرضها على مجلس النواب، وتمت الموافقة عليها اليوم وهو يصب في مصلحة المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" تقديم رامى رضوان: "سعر الملصق الذكي الذي سيتم تركيبه في منظومة المرور الجديدة لن يقل عن 75 جنيها ولا يتجاوز 300 جنيه"، مؤكدا أن الملصق الإلكترونى هو الأساس فى تطبيق منظومة النقل الذكى.

وتابع: "قمنا بوضع حد أقصى للملصق الذكى حتى نمنع الزيادات العشوائية لحماية المواطن، وتمت مراعاة المواطن من دفع الزيادات السنوية، وهذا يكلف الحكومة مبلغا ضخما وهذا لخدمة المواطن، بالإضافة إلى أن هناك عقوبات رادعة لمن يخالف تركيب الملصق الإلكتروني، ويتم تحذيره قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".