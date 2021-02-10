شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ لـ"الوطنية للصحافة": نقدر دوركم التثقيفى والتنويرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واستعرض الشوربجى، خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها.

وأكد المستشار "عبد الرازق" تقدير مجلس الشيوخ لدور الصحافة المصرية التثقيفى والتنويرى، مؤكداً حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.

من جانبه، أضاف "الشوربجى" أن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة، مشيراً إلى أهمية دور الصحافة والإعلام فى نقل مناقشات جلسات مجلس الشيوخ إلى المواطنين.



