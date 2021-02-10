شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران للنواب: التعامل مع ملف أفريقيا له أهمية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلى، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان وزير الطيران المدني محمد منار عنبة فيما يخص الشأن الأفريقى، والذى استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 26 من يناير 2021.

ومن جانبه، قال محمد منار كمال عنبة وزير الطيران المدنى، إن التعامل مع الملف الأفريقى له أهمية خاصة حسب توجهات القيادة السياسية.

وأشار عنبة إلى التعاون المصرى الأفريقى بمجال الطيران المدنى، لافتا إلى توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان في ضوء الشراكة والتعاون بين البلدين، فضلا عن توقيع عقد مع شركة سودان سوبريم.

وقال عنبة: كما تم توقيع عقد شراكة مع دولة غانا وتم الاستحواذ على الشركة الوطنية للطيران بها بنسبة ٧٥٪ لشركة مصر للطيران و25٪ للشركة الغانية على أن تكون الإدراة للجانب المصرى.

وأشار عنبه إلى أنه سيتم إرسال الطيارين المصريين والطائرات المصرية، والتى ستعمل على خطوط طيران (أكرا- لندن وأكرا – أمستردام) وتعمل فى البلاد المجاورة لدولة غانا، كما تم تقديم الدراسة المالية وعرضت على مجلس الإدارة، ويتم الانتهاء من المراحل النهائية لاعتماد العقد، وهناك مشروع اتفاق مع جزر القمر، وسيتم دراسة تشغيل المطارات بها.

بدوره، أثنى الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة على بيان وسياسة وزير الطيران المدنى.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الدعوة إلى اللجنة لزيارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وأكاديمية مصر للطيران للتدريب.