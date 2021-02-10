شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 4 اقتراحات برغبة على رأسها إنشاء مجمع مدارس فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل كنترول تعليم فنى بمحافظة أسيوط.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم – محافظة سوهاج، وبشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الإعدادية بمدينة بسوهاج.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قراريط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بنى مزار- محافظة المنيا.

وأجلت اللجنة اقتراح برغبة، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية (كالعلوم والطب)، واقتراح برغبة، بشأن تغطية المصرف الذى يمر داخل قريتي شنو ورزقه الشناوي بمركز ومحافظة كفر الشيخ، وآخر بشأن تغطية مسافة (500م) من بداية مصرف الجمالية العمومي التابع للإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية.