شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: سجلنا جميع الآثار وجردنا المخازن بناء على توجيهات الرئيس السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد العنانى وزير الثار والسياحة الدعوة للجنة الاعلام بمجلس النواب لزيارة المتحف الكبير ومتحف الحضارة قائلا انه جاهز لان يفتتح الرئيس متحف الحضارة ومتحف العاصمة أى وقت.

وتابع العنانى: "الرئيس وجه بتسجيل الآثار وبالفعل قمنا بتسجيلها جميعا، وتم جرد جميع المخازن لافتا إلى أن عدم تسجيل الآثار كان يتسبب فى عدم القدرة على استرجاعها حال تهريبها أو سرقتها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاعلام والاثار اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين بيان وزير الاثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير عرضا تفصيلا لما تم انجازه في قطاع الأثار، مؤكدا أن هناك مشروعات جاهزة للافتتاح ولكن الظروف الراهنة لكورونا حالت دون ذلك.



وقال إنه تم الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا المتحف يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.



ونوه إلى أن المتحق يضم أيضا عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.



كما قدم العناني عرضا عن عدد من المتاحف الأثرية تم تطويرها وافتتاحها مثل متحف شرم الشيخ وسوهاج وكفر الشيخ وغيرها.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة (لأول مرة)، بالاضافة الى الانتهاء من جرد جميع المخازن المتحفية ، وجرد وحصر وتسجيل الآثار بمخازن الآثار.































