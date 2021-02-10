شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: "نحن أفقر الوزارات من حيث رواتب العاملين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن "موظفى الوزارة يتقاضون رواتب من 2500 إلى 3000 جنيه شهريا وليس لدينا أجر مكمل، ونحن من أفقر الوزارات من حيث حصول العاملين فيها على رواتب".

وأضافت الوزيرة، خلال تعقيبها على مطالب وملاحظات النواب، فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المنعقد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى: "طلبنا حل مسألة التفاوت فى توزيع المرتبات بين العاملين وعدالة التوزيع".

وتابعت القباج: "الوزارات الخدمية أقل من المنتجة فى المرتبات، والمفروض يأخذوا أكثر، ونحن نحاسب العاملين على أى تقصير، ونحيل للنيابة أحيانا، ونحرص على أن نحسن وضع العاملين بالمؤسسات الاجتماعية، ونستثمر فى الأصول، ونحسن الخدمة، ثم نحسن وضع العامل، ونحاول نعمل مكافآت، وهى قضية دولة، وفكروا معانا فى الحلول البديلة، ونحاول نعمل محفزات أخرى".

واستكملت: "العمل على تأهيل العنصر البشرى على أولوياتنا وهناك تحديات"، وبشأن العنف ضد المرأة، قالت: "نقاوم أو نرصد العنف ضد المرأة في بداياته، وبدلا من مركز محاربة العنف ممكن نخليه مركز التصالح الأسري".

وقالت وزيرة التضامن: "أنا من أشد المدافعات عن حقوق الرائدات الريفيات، وزودت مكافآتهم من 350 إلى 900، إنصافا لجهودهم، وبدأوا حاليا في المطالبة بالتثبيت ولا أستطيع تثبيت 20 ألف، لكن حقوقهن التأمينية والصحية مكفولة".

وأكدت علي أهمية دعم التأهيل النفسي والاجتماعي، وأن الوزارة طلبت أخصائيين نفسيين، للمسنين والأيتام وأطفال الشوارع، لكن التكلفة عالية، متابعة: "لكن ذلك من أهدافنا وتم وضعه فى الخطة الاستراتيجية، و40% من الكبار بلا مأوى الذين نتولى رعايتهم عندهم مرض نفسى".

وقالت إن هناك 90 مليون جنيه مخصصة لدعم التحليل المجتمعى، لحماية 34 ألف طالب من خطر التسرب من التعليم.

وطالبت بمجانية الإعلانات والحملات التوعوية الإعلامية الخاصة بالقضايا المجتمعية، قائلة: "البرامج والإعلانات المجتمعية مكلفة ولازم تعفي، مقدرش أصرف 20 أو 25 مليون جنيه عليها، ونناشد بأن تكون التوعية مجانية، لأنها تصل للناس بسرعة جدا".