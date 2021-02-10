شكرا لقرائتكم خبر عن "القوى العاملة" بالنواب توصى بسرعة تقديم مشروع قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج لمجلس النواب، لمناقشته وإصداره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بجضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن اللجنة ستتقدم بطلب لهيئة مكتب مجلس النواب لاستعجال مناقشة قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج عند وصوله إلى البرلمان، مشيرًأ إلى أهمية مشروع القانون فى دعم رعاية العاملين بالخارج، وحل مشكل عودة الجثامين من الخارج، ووضع ضوابط الهجرة.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بتعميم وتفعيل مبادرة نورت بلدك، فى كل المحافظات، وتعريف العائدين من الخارج، بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضوابط منح القروض لتمويلها، كما أوصت بتدريب وتأهيل وتثقيف العمالة قبل السفر للخارج.

ومن جانبهم، أثنى النواب أعضاء اللجنة على الجهود التى تبذلها وزارة الهجرة فى ملف رعاية المصريين بالخارج، لافتين إلى أن المصرى بالخارج شعر بأن دولته تقف بجانبه فى وقت الشدة، وهذا لم يكن يحدث قبل عودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.