شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة لـ"ثقافة النواب": تأمين معرض "رمسيس" بالخارج يقترب من مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، أن عملية إقامة المعارض لعرض الآثار المصرية بالخارج خاضعة بالكامل للقانون المصرى، موضحًا أن الدولة المصرية تنظم مثل هذه المعارض منذ ما يقرب من 60 عاما، لافتا إلى أن عملية إخراج الآثار من مصر تخضع لقواعد صارمة، حيث يصاحب الآثار ضابط مصرى من شرطة السياحة، كما أنه يتم التعاقد مع شركات لتأمين الآثار.



وأضاف وزير السياحة والآثار، أن التأمين على الآثار بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يقترب من مليار دولار (960 مليون دولار)، مضيفًا أنه يتم إلزام حكومة الدولة المستضيفة للمعرض بتوقيع خطاب لضمان الحفاظ على الآثار المصرية المعروضة لديهم من الحجز أو السرقة أو العوامل الطبيعية أو غيرها.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء ببيان الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، والذى عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.