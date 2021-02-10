شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يكشف تفاصيل فصل 10 أعضاء بحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سليمان وهدان رئيس الكتلة الوفدية بمجلس النواب، أنه لأول مرة أن يخرج من حزب الوفد، والذى عرف ببيت الأمة، بث مباشر ويتم عرضه فى قنوات معادية لمصر، مشيرًا إلى أن المتورطين فى هذا الأمر تم تحذيرهم فى أوقات كثيرة، وهم ضيعوا على الحزب فرصة المشاركة بمقاعد أكبر فى البرلمان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يذاع على قناة "الحدث اليوم": "هذه المجموعة كانت تنظر لنفسها فقط وتقوم بأعمال مريبة، وتسببوا فى أضرار خاصة بالحزب، وأن ما تم من اتخاذه من قرارات هو في إطار إصلاح الحزب وتقويته، وسيكون هناك مرحلة أخرى من الإصلاح، وسيكون هناك تمثيل لكافة أطياف الشعب المصرية وإعداد كوادر جديدة للتمثيل بقوة في الانتخابات القادمة".