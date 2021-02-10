اخبار العالم

مسبار "تيانوين -1" الصيني يستعد لدخول مدار المريخ

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
بعد أكثر من نصف عام على إطلاقه، يستعد مسبار "تيانوين -1" الصيني لدخول مدار المريخ اليوم الأربعاء.

وتهدف مناورة دخول المدار إلى التأكد من أن المركبة الفضائية غير المأهولة تم التقاطها بواسطة جاذبية الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن يدور المسبار حول المريخ لنحو شهرين أو ثلاثة أشهر قبل القيام بمحاولة الهبوط المحفوفة بالمخاطر.

ويتكون المسبار البالغ وزنه خمسة أطنان من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة بحجم عربة الجولف.

ومن خلال أول هبوط لها على المريخ، تسعى الصين إلى اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث إلى الكوكب الأحمر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا