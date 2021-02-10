عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشيوخ الأمريكي يوافق على إجراء محاكمة كاملة ضد ترامب

الأربعاء 10 فبراير 2021

الخليج 365

صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أيدوا حجة الديمقراطيين بأن الإجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي.



وبدأت الثلاثاء المحاكمة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكونجرس الشهر الماضي، ليكون أول رئيس سابق يحاكم في مجلس الشيوخ.

وافتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصور لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونجرس في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني، بعد أن شجع مؤيديه في خطاب له على "القتال" لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الاعتداء على مبنى الكونجرس، هاجم الحشد الشرطة ما دفع أعضاء الكونجرس للهرب طلبا للسلامة وقطع الجلسة الرسمية للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن، بعدما ظل ترامب على مدى شهرين يطعن على نتائج الانتخابات، ولقي خمسة أشخاص حتفهم، بينهم ضابط بالشرطة.

كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قد وجه الاتهام إلى ترامب، الجمهوري، في 13 من يناير كانون الثاني بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.