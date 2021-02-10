شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الملالي.. اختراق وخيانة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في اعتراف جديد يكشف حالة الارتباك والاختراق الذي يضرب المؤسسة العسكرية لنظام الملالي، أقر وزير المخابرات الإيراني محمود علو، بأن الشخص الذي قدم الدعم اللوجستي لعملية اغتيال القيادي في الحرس الثوري محسن فخري زاد في نوفمبر 2020 كان من القوات المسلحة الإيرانية.

وكشف علوي في برنامج تلفزيوني (الإثنين)، أن وزارته كانت أطلقت تحذيرات من وجود بوادر لعمليات من هذا النوع، وأنها قبل 5 أيام نبّهت من مخطط لاغتيال زاده عند النقطة التي وقعت فيها العملية. وأكد أن الشخص الذي أجرى الاستعدادات الأولية لعملية الاغتيال كان من أعضاء القوات المسلحة.

وكشف وجود صراع بين المخابرات والمؤسسة العسكرية، قائلاً: إنه بسبب عدم السماح لوزارة المخابرات بإجراء عمل استخباراتي في القوات المسلحة، طالبت الوزارة من القوات المسلحة تعيين ممثل للعمل على إمكانية منع تنفيذ عملية ضد زاده، لكن للأسف تمت العملية قبل وصول الممثل.

واغتيل زاده في هجوم بمنطقة أبسرد بدماوند، يوم 27 نوفمبر الماضي، وتضاربت الروايات حول اغتياله.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس، عن مضمون رسالة بعث بها الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت هجوماً مبطناً على المرشد علي خامنئي، لاستمراره الطويل بالقبض على مقاليد السلطة منذ 1989.

وعبر عن عدم رضاه عن بقاء خامنئي في الحكم منذ 32 سنة تقريباً، ولا عن سعي غيره للبقاء فيها طويلاً أيضاً، لذلك بعث إلى بوتين بالرسالة التي لم تذكر «التايمز» متى أرسلها وكيف، لكنه كتبها «انطلاقاً من العلاقات الوثيقة بين البلدين في العقود الأخيرة» ويحثه فيها على عدم تمديد حكمه إلى أجل غير مسمى.