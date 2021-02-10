شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب الخرطوم بإصلاحات عاجلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس (الثلاثاء)، أنها تتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة السودانية الجديدة.

وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد التزام بلاده للعمل مع الحكومة الجديدة، مطالباً إياها بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية العاجلة لتجنب تفويت المهلة النهائية للشروع في تخفيف الديون، بحسب ما نقله موقع أمريكي عن المسؤول.

وتضم الحكومة الجديدة، التي أُعلن تشكيلها أمس الأول وزراء من 3 مكونات هي: قوى الحرية والتغيير، المكون العسكري، والجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة تماشياً مع اتفاق السلام، الموقع في أكتوبر الماضي. بدوره، أكد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك خلال إعلانه تشكيل الحكومة الجديدة ضرورة العمل في اتجاه قيام المجلس التشريعي، مشدداً على أهمية أن يتشكل المجلس من جميع قوى الثورة من المكونات السياسية والاجتماعية. وأقر الكونغرس الأمريكي، قبل أشهر، نص قانون يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان.