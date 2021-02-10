شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى في صفوف الانقلابيين بمعارك مأرب والجوف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

لقي العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم، أمس الثلاثاء، خلال العمليات القتالية مع الجيش اليمني المسنود بطيران التحالف في جبهات عدة بمحافظتي مأرب، والجوف؛ حيث حاول الانقلابيون تحقيق اختراق ميداني، قبل أن يتكبدوا خسائر فادحة، في وقت جددت فرنسا التزامها بأمن السعودية، مؤكدة أن التصعيد الحوثي باستخدام الطائرات من دون طيار لاستهداف المملكة يجب أن يتوقف.

وشنت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً على مواقع الميليشيات في جبهة هيلان غربي مأرب. وأكدت وزارة الدفاع اليمنية، أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع أكثر من 20 حوثياً، إلى جانب إصابة آخرين. كما أسفرت الاشتباكات عن تكبيد الميليشيات، خسائر كبيرة في العتاد.

من جانبه، قال قائد جبهة جبل مراد العميد الركن، حسين الحليسي: إن الميليشيات، منيت بهزيمة في مديرية رحبة، بمحافظة مأرب، بعد محاولتها الفاشلة لاختراق مواقع الجيش.

كما نجحت قوات الجيش اليمني، أمس، في استدراج الميليشيات إلى كمائن محكمة في جبهة دحيضة، بمحافظة الجوف، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

من جهتها، حذرت الحكومة اليمنية من مواصلة الانقلابيين نسف الجهود الرامية لوقف الحرب، وشددت على أن المعركة ضد الميليشيات مصيرية ووجودية.

في الأثناء، دانت فرنسا، مواصلة الهجمات الحوثية باستخدام الطائرات من دون طيار (المفخخة) ضد السعودية، مشددة التزامها بأمن المملكة. وأعلنت الخارجية الفرنسية، أن التصعيد ضد السعودية من اليمن يجب أن يتوقف فوراً، مجددة تمسكها الثابت بأمن المملكة. وقالت: «على الحوثيين وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار». وأضافت: «ندين بحزم محاولات الاعتداء الجوي على السعودية، وتزايد استخدام الطائرات دون طيار».