شكرا لقرائتكم خبر عن الاتهام يكشف أدلة جديدة مع بدء محاكمة ترامب.. والدفاع يشجب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، محاكمة تاريخية هي الثانية من نوعها بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ندد بها فريق الدفاع عنه معتبراً أنها عمل سياسي وقح بدافع الانتقام، في حين اعتبر المدعون الديمقراطيون، أن الرئيس السابق حرض بإرادته على «تمرد عنيف».

وتنعقد المحاكمة، فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى الكابيتول مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات. ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن.

أدلة جديدة للاتهام

وفي مؤتمر صحفي قبيل انطلاق الجلسة الأولى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إن المجلس يتحمل مسؤولية جسيمة لمحاولة تحميل دونالد ترامب المسؤولية عن أخطر التهم الموجهة ضد أي رئيس على الإطلاق».

وأضاف أنه عندما يكون لديك مثل هذه التهمة الخطِرة، فإن تجاهلها والتغاضي عنها لن يجلب الوحدة. وأشار الزعيم الديمقراطي، إلى أن مديري المساءلة في مجلس النواب سيقدمون أدلة جديدة لصالح إدانة ترامب بالتحريض على التمرد.

وقال شومر: «الدليل سيكون قوياً»، موضحاً أن الأدلة، بعضها سيكون جديداً، وحث أعضاء مجلس الشيوخ على «التعامل مع المحاكمة بالجدية التي تستحقها».

جدل حول الدستورية

وخصص أول أيام المحاكمة لنقاش قانوني، فمحامو دونالد ترامب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة. إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وأنه ينبغي نزع أهلية ترامب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم أنفسهم أن يحذوا حذوه. وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.

واعتباراً من اليوم الأربعاء، سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما. وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الأعضاء الديمقراطيين بزعامة جايمي راسكين، سينشرون مقاطع مصورة لكي يذكروا بعنف الهجوم على الكابيتول، فضلاً عن الخطاب الناري للرئيس قبل لحظات على ذلك. وقد يلجأ محامو ترامب إلى عرض خطابات عنيفة أيضاً لمسؤولين ديمقراطيين والتشديد على أن حرية التعبير تحمي تصريحات كهذه.

نقاشات قانونية وتصويت

وسيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ، أربع ساعات يوم الاثنين لطرح الأسئلة كتابياً على الطرفين. ويتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلة إضافية أو الاحتجاج عليها. وسيعود لأعضاء المجلس البت في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.

وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديمقراطيين ولأسباب مختلفة، يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة، ما قد يحملهم إلى الدفع باتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة. وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته، فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه. وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.

وتجرى المحاكمة في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن. وقال فريق الادعاء في وقت سابق إن ترامب، الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، «مسؤول بشكل فردي» عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص. وقالوا إن تبرئة ترامب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالديمقراطية الأمريكية. لكن إدانته تتطلب أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا ل50 ديمقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.

ليثي يترأس المحاكمة

وترأس جون روبرتس رئيس المحكمة العليا المحاكمة الأولى لترامب بحسب نص الدستور، لكن الأمر هذه المرة يتعلق برئيس سابق وليس برئيس ما زال يشغل منصبه. وفي هذه الحالة، سيقوم الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، الديمقراطي باتريك ليثي، 80 عاماً، برئاسة محاكمة العزل.

ويؤكد المراقبون، أن من الصعب تحديد فترة زمنية دقيقة لانتهاء المحاكمة، لكن المرجح أن تكون أقل من ثلاثة أسابيع، أي أقل من المدة التي استغرقتها محاكمة عزل ترامب خلال المرة الأولى، من جراء اتهامه بمحاولة الضغط على رئيس أجنبي لأجل إحراز مكاسب سياسية، فضلاً عن محاولة عرقلة عمل الكونجرس.

(وكالات)