شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تستبعد فرضية تسرب كورونا من «مختبر ووهان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أربعة أسابيع في ووهان، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفين بالبحث في منشأ «كوفيد- 19»، أنهم لم يتمكنوا من كشف أصول الفيروس معتبرين أن نظرية تسربه من مختبر «مستبعدة للغاية» من دون تمكنهم من تحديد الحيوان المسؤول عن نقل الوباء إلى البشر.

قال بيتر بن امبارك رئيس وفد منظمة الصحة العالمية، الذي كان يحقق في ووهان، مركز انتشار الوباء: «إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر ومنه إلى الإنسان هي أكثر الفرضيات ترجيحاً».

وأضاف أن هذا المسار يتطلب بحثاً مستهدفاً وأكثر تحديداً.

وأوضح: «إن عمل الفريق كشف عن معلومات جديدة، لكنه لم يغير كثيراً التصورات القائمة بشأن الجائحة».

الخفافيش مصدر محتمل

وتابع بيتر بن امبارك القول: «إن الخفافيش لا تزال مصدراً محتملاً للفيروس وأن انتقال الفيروس عبر الأغذية المجمدة هو احتمال يتطلب مزيداً من البحث، لكنه استبعد تسرب الفيروس من أحد المختبرات الصينية».

وقاد امبارك، فريق الخبراء المستقلين في زيارة استغرقت شهراً تقريباً إلى مدينة ووهان الصينية؛ حيث ظهر الفيروس لأول مرة في سوق للمأكولات البحرية في أواخر عام 2019.

خبير صيني

من جانبه، قال خبير في اللجنة الوطنية للصحة بالصين إن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في مناطق أخرى قبل رصده في مدينة ووهان أواخر عام 2019.

وأضاف أن الفيروس لم يكن ينتشر بصورة كبيرة في المدينة قبل أواخر 2019.

135 مليون جرعة

من جانب آخر، تم إعطاء أكثر من 135 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى الآن، بدأ أكثر من 90 دولة أو منطقة حملة التلقيح، تتركز 64% من الجرعات المعطاة في جميع أنحاء العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع.

تفشي المتحور

في الولايات المتحدة، يتفشى المتحور، الذي اكتشف في المملكة المتحدة سريعاً؛ حيث يتضاعف عدد الإصابات الجديدة كل عشرة أيام، ما يزيد الخشية من موجة وبائية قوية أخرى في البلاد، كما بينت دراسة.

وفي هولندا، مددت الحكومة حظر التجول حتى 2 مارس/آذار، وهو إجراء كان أدى إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ 40 عاماً وأسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص. وتنوي المملكة المتحدة، إخضاع جميع القادمين إلى البلاد لفحصين للكشف عن «كوفيد- 19»، بعد وصولهم لتجنب استيراد نسخ متحورة من الفيروس.

وفي ألمانيا دعت المستشارة أنجيلا ميركل إلى تمديد الإغلاق الجزئي الساري في البلاد لمواجهة «كوفيد- 19»، إلى الأول من مارس وحذرت من تخفيف القيود بشكل مبكر ما قد يؤدي إلى خطر ارتفاع عدد الإصابات مجدداً.

فتح تدريجي

في المقابل، في أونتاريو أكبر مقاطعات كندا من حيث عدد السكان والمغلقة منذ 26 ديسمبر/كانون الأول، سيبدأ فتح تدريجي للمتاجر غير الأساسية اعتباراً من اليوم الأربعاء. وأعلن رئيس حكومة المقاطعة داغ فورد الاثنين: «نرى حالياً بارقة أمل»، مضيفاً أن تدابير (العزل) تعطي نتيجة. البقاء في البيت ينقذ أرواحاً. (وكالات)