شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الفلسطيني في القاهرة يتبنى توافقات ملزمة للمصالحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت أجواء إيجابية الحوار الوطني الفلسطيني المنعقد برعاية مصرية في القاهرة، بعد التوصل إلى توافقات ملزمة، تعزز المصالحة الوطنية والتوجه إلى الانتخابات العامة، في وقت أعلن فيه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل البدء بانطلاق أعمال تسجيل الناخبين في الضفة وغزة، بدءاً من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر متطابقة، أن اجتماع الفصائل بالقاهرة سادته أجواء إيجابية، مشيرة إلى أن «الاتفاق سيد المشهد، والأمور جيدة»، مع التأكيد على الالتزام بالمصالحة والتمسك بالانتخابات والالتزام بالجدول الزمني الذي وضعه المرسوم الرئاسي.

وأصدرت الفصائل المجتمعة بيانا، عقب انتهاء الاجتماعات أكدت فيه على الالتزام بالاتفاقيات والتوافقات وأهمها وثيقة الوفاق الوطني، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل في سبتمبر 2020.

وشددت الفصائل على موافقة الجميع على إجراء الانتخابات الفلسطينية بناءً على ما تم الاتفاق عليه تتابعا، وعقد اجتماع خلال شهر مارس القادم مع لجنة الانتخابات المركزية والمجلس الوطني للاتفاق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير. كما اتفقت على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسة، والتأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

وجاء في بيان الفصائل: «تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس تتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويصدر الرئيس مرسوماً بتشكيلها وتوضيح مهامها، وتتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون».

وناقشت الفصائل، أمس، ملف المحكمة الدستورية ومحاكم الانتخابات، إضافة إلى ملف الإشراف الأمني على صناديق الانتخابات.

وستجرى الانتخابات وفق المرسوم، الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يوم الجمعة قبل الماضية، على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وبموازاة ذلك، وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطینیة أمس الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر معبر (بیت حانون) بشمالي القطاع للتحضير للانتخابات العامة. وقال المتحدث باسم اللجنة فرید طعم في تصريح للصحفيين إن «وفد لجنة الانتخابات المركزية يصل إلى قطاع غزة عبر معبر (بیت حانون) شمال القطاع قادماً من مدینة رام الله للقاء ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق عملية تسجيل الناخبين». وأضاف طعم أن الوفد سيلتقي بممثلي الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والاطلاع على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في إطلاق عملية تسجيل الناخبين یوم غد الأربعاء بالتزامن في الضفة الغربية والقطاع والتي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وأوضح أن التصويت سيكون إلكترونیاً بسبب جائحة (كورونا) وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على مدار الساعة ومن الممكن أن یكون یدویاً للمواطنين غیر القادرين على استخدام التقنیات الحدیثة. وذكر أن عدد مراكز الاقتراع في قطاع غزة سیتراوح ما بین 20 و30 مركزاً وستفتح اليوم الأربعاء من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وینتظر إجراء الانتخابات التشریعیة التي ستكون أول انتخابات منذ 15 عاماً في ال22 من مایو المقبل وتلیها انتخابات رئاسیة وانتخابات مجلس وطني.

(وكالات)