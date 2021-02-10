شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الليبية: مستعدون لإجراء استفتاء على الدستور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في مدينة الغردقة المصرية، أمس الثلاثاء، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية؛ لمناقشة مسار الدستور الليبي؛ وإيجاد قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، فيما دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة تشاورية بمقر المجلس بمدينة طبرق الاثنين المقبل، في حين بدأت الجرافات أمس الثلاثاء بإزالة السواتر الترابية من خطوط التماس بالطريق الساحلي تمهيداً لفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

وأكد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في الاجتماع، استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء على الدستور، مشدداً على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حالياً من اختيار سلطة تنفيذية جديدة، ومخرجات اللجنة العسكرية «5+5».

وبدأت، أمس الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للمسار الدستوري الليبي بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات ووفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة.

أول ظهور رسمي

بدوره، ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة في أول ظهور رسمي له عقب توليه المنصب، وشدد على أهمية هذا الاجتماع؛ كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذي يرغبون به، مؤكداً أهمية الخروج بنتائج إيجابية في اجتماعات الغردقة حتى لا تؤثر في باقي المسارات السياسية والعسكرية.

وأكد المشاركون ضرورة إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء؛ وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من عام 2018.

واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة؛ لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.وأكد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية،دعم مصر للتوافق ودعم المسارات المختلفة للحوار، متمنياً أن تُكلل أعمال هذه الجولة بالنجاح.

جلسة تشاورية بطبرق

من جهة أخرى، دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة تشاورية بطبرق، الاثنين المقبل.وقالت الرئاسة في بيان: إن الجلسة المقبلة ستناقش وضع الترتيبات اللازمة؛ للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلها؛ لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

أوروبا مستعدة لإنعاش الاقتصاد

وحث الاتحاد الأوروبي، رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية جديدة شاملة.وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، في اتصال هاتفي، أمس الأول الاثنين، مع دبيبة ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية قادرة على إجراء إصلاحات مهمّة والإعداد للانتخابات العامة.

وأبدى استعداد الاتحاد لدعم الانتعاش الاقتصادي في ليبيا واستعادة الخدمات العامة الأساسية لفائدة لكافة أطياف الشعب الليبي.

وأوضح: إن الاتحاد سيعمل على دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل رئاسته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين.

استعداد روسي

بدورها، أعلنت الخارجية الروسية في بيان، أمس الأول الاثنين، أن موسكو «مستعدة» للتعامل بشكل «بنّاء» مع الحكومة الجديدة في ليبيا.وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مكالمة هاتفية مع عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المنتخب، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، هنأهما بانتخابهما وتمنى لهما النجاح.وأضاف: إن لافروف «أكد استعداد روسيا لتعاون بناء مع الحكومة الانتقالية الليبية؛ من أجل تخطي الأزمة الطويلة في هذا البلد بأسرع ما يمكن».

باشاغا يعتزم زيارة المنطقة الشرقية

أعلن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، أمس ، عن عزمه زيارة المنطقة الشرقية «برقة» في إطار جهود المصالحة الوطنية، معتبراً أن مسؤولية تواصل الشرق والغرب تقع على عاتق الجميع، داعياً النشطاء الحقوقيين ومؤسسات الدولة المدنية والحركات الكشفية والهلال الأحمر والأعيان والحكماء إلى الاستمرار في التواصل.

واعتبر باشاغا خلال مؤتمر صحفي أن ليبيا «هي التي انتصرت خلال الحوار الليبي - الليبي »، مؤكداً أن وحدة ليبيا وميلاد سلطة وتجمع الليبيين من أهم المكاسب، وشدد على الاستعداد «لتسليم السلطة فوراً بمجرد حصول الحكومة القادمة على ثقة البرلمان».

تدشين الرحلات بين طرابلس وبنغازي

وأعلنت شركة الطيران الليبية عن تدشين أولى رحلاتها الجوية بين العاصمة طرابلس وبنغازي اليوم الأربعاء.(وكالات)