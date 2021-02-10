شكرا لقرائتكم خبر عن محامي ترامب: محاكمة الرئيس السابق "سياسية" وسوف "تمزّق البلاد" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

اعتبر أحد محامي الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أن محاكمة الملياردير الجمهوري سوف "تمزّق البلاد". وقال ديفيد شون في مستهل محاكمة ترامب المتّهم بتحريض مناصريه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من كانون الثاني/يناير إن "هذه المحاكمة سوف تمزّق البلاد". واعتبر أن المحاكمة "سياسية" وسوف تجعل الولايات المتحدة "أكثر انقساما" وستضعف كثيرا مكانتنا عالميا.

