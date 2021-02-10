شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": حريصون على وحدة الصف الفلسطينى واستئناف عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعمال الحوار الوطنى الفلسطينى فى الفترة من ٨-٩ فبراير الجارى، وفى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية والتغيرات الدولية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية فى السياسة المصرية.

وأوضح كريم درويش فى بيان، أن الرئيس السيسي حريص على الخروج من الانقسام الفلسطيني الذى ظل لسنوات حائلا دون توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطينى واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة، وبناء على أسس راسخة من وحدة الموقف الفلسطينى الداخلى.

وأضاف كريم درويش، أن القاهرة تثق فى وطنية الفصائل الفلسطينية المختلفة وإدراكها لضرورات الأسراع فى نبذ الخلافات، والتوافق على قضايا جوهرية تتصل بترتيب الشأن الداخلى الفلسطينى مثل الانتخابات، والتوافق على مرجعيات لاستئناف عملية السلام، خاصة فى ظل الترويج لسنوات انه ليس هناك طرف فلسطينى يمكن التفاوض معه.

ولفت درويش إلى أنه يشعر بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى فى ضوء ما بذلته وتبذله القاهرة من جهود مخلصة ودؤوبة للتهيئة للتوافق الفلسطينى.