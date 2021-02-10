شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: نستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعى وإطلاق منصة للمفقودين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة وقطاعاتها في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأشد فقرا، وأدوار قطاعات الوزارة وتنفيذ المبادرات المجتمعية، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع، إلى إنشاء مرصد اجتماعي للظواهر الاجتماعية المختلفة، واستهداف التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأسر والفئات الأكثر احتياجا، موضحة أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون المسنين، قائلة: "تم إعداده ونطمح أن يرى النور، ويستهدف حماية المسنين فى كافة النواحى، كما بدأنا فى إعفاء للمسنين فوق 80 سنة فى المواصلات العامة، وإعفاء فوق 60 من 50% من السعر".

وتابعت وزيرة التضامن: "نستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعي الذي يشمل الصحة والتعليم والإسكان والطفولة، حتي يخرج الفقراء من الفقر، وتوجد نحو 1300 مؤسسة رعاية اجتماعية، وهدفنا حماية الفقراء والأسر الأكثر احتياجا".

واستطردت القباج: "توسعنا في رعاية الأطفال والكبار بلا مأوي، وسنطلق قريبا منصة لجمع المفقودين، ونطلق حملة الشارع ليس مأوي، وندعم الأسر الفقيرة، ولدينا كثيرة من مشروعات صغيرة وإلحاق بالمصانع، لدينا موارد لا بأس بها، ومنح قروض بفوائد من 5 - 7%، وتوجد معارض لتسويق المنتجات متناهية الصغر، لإزالة الحمل والعبء عن الأسر وتوفير دخل لها".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بأدوار مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الوزارة، وقالت: "أنشأنا الفترة السابقة 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات، للنفاذ إلي الجامعات وفتح الأبواب للتطوع والمساعدة في العمل الاجتماعي، ومساعدة الطلاب غير القادرين في الجامعات، وبنك ناصر يتيح لهم فرص إقراض، وفتح الفرص للمشاركة في برامج مودة ووعي، لتكون متاحة في الجامعات، وسيكون هناك حملات للتبرع بالدم، وهناك استراتيجية إعلامية مقننة لتوعية الشباب وتعريفهم بدور وأهداف وزارة التضامن الاجتماعي".

وأشارت الوزيرة إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصرى، وأكدت أهمية دور الشباب في العمل التطوعى الاجتماعى.

وأكدت علي التوسع في مراكز التعافي من الإدمان، ومنح فرص التمكين الاقتصادي للمتعافين، واستغلال أصول الوزارة لتوفير الموارد، وميكنة للخدمات، ورفع كفاءة العاملين، مشيرة إلي استفادة أكثر من 40 مليون مواطن من خدمات الوزارة، متابعة: "خدماتنا تصل لأكثر من نصف الشعب".

وتحدثت عن برامج الحماية الاجتماعية، موضحة: "ضمينا الدعم التقدي والعيني والاسكان الاجتماعي، وهناك ما يقرب من مليون طفل في الحضانات، و18.5 مليار في الموازنة للدعم النقدي، وتوسعنا في برامج رد الجميل، من بنك ناصر، ويتم دعم 5.5 مليون طالب تعليميا، و95 ألف طالب جامعي دفعنا مصاريفهم ويحصلون علي منح شهرية 200 جنيه، ودعم الطلاب المتفوقين الذين تجاوز مجموعهم 90% بمنح دراسية في الخارج، ويتم تأهيل ودعم الطلاب المكفوفين".

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم إضافة 876 حضانة جديدة لدعم الطفولة المبكرة، والمستهدف وصولها إلى ألف حضانة، وفي نهاية العام سيتم ميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية، وبشأن دعم الأطفال بلا مأوى والأيتام، قالت: "تفاوضنا مع وزير الإسكان حتى يوفر لنا وحدات سكنية، حتي لو بنصف السعر للأطفال الأيتام، تدفعها الوزارة".

وأشارت إلى توفير فرص عمل للمرأة العاملة، وميكنة وتطوير كل مؤسسات التأهيل، والتوسع في برنامج مواطنة الذي يستهدف حاليا محافظة المنيا، في 44 قرية، وفتح مركز استقبال الشكاوي في وزارة التضامن قريبا، وإنشاء وحدة دعم الجمعيات الأهلية، وقالت: "لن نقبل أي جمعية خدمتها غير مميكنة".

واستكملت القباج: "توجد 500 ألف فرصة إقراض، وأتمني تشجعوا المواطنين يحصلوا عليها، كما وصلنا إلى عدد 116 ألف مكلفة بخدمة عامة حاليا، ومعانا 30 ألف متطوع فى صندوق مكافحة الإدمان".