شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: "اللى مش هيلتزم فى حزب الوفد يروح يشوفله حتة تانية".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيخطر مجلسى الشيوخ والنواب بخصوص المفصولين من الحزب، لاتخاذ ما يراه تجاههم وفقا للدستور والقانون.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أي دعوات لعقد هيئة عليا لحزب الوفد، تم إلغاؤها بشكل كامل طبقا للقرارات التى صدرت اليوم في المؤتمر الصحفي، وأن من يدعو لأي عقد مؤتمر أوغيره في هذه الفترة، فأنه يدعو إلى فتنة داخل حزب الوفد، ونهدف في الفترة المقبلة لتطهير الحزب ممن يريدون هدمه وتنفيذ مخططات ضده.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، اضافة الي فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

وأوضح أنه في الفترة القادمة سيكون هناك قرارات حاسمة ضد غير الملتزمين في حزب الوفد، مؤكدا أن الهدف واحد هو التمسك بثوابت وتقاليد الحزب، قائلا:" اللى مش عايز يلتزم يروح يشوف حتة تانية"، فالحزب يسير باللوائح، غير ذلك يتم التعامل بشكل قانوني من أجل الحفاظ على حزب الوفد.

وأوضح بهاء أبو شقة، أنه سيبحث تقديم بلاغات للنيابة العامة، خلال الأيام المقبلة، ضد مروجي الشائعات والاكاذيب التي تستهدف حزب الوفد، وذلك بالتشاور مع أعضاء حزب الوفد، قائلا:" ما ارتكب من أفعال موثقة يشكل جنايات، تظاهر والتجمهر والتلويح باستخدام القوة، والبلطجة، وترويج شائعات".

ولفت أنه سيتم الإعلان عن انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، خلال الفترة المقبلة، بعد المشاورات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب".