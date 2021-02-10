«الشيوخ الأميركي» يبدأ المحاكمة الثانية لترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

بدأ مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة تحريض أنصاره على مهاجمة مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير.

وبدأت المحاكمة التاريخية للرئيس الجمهوري السابق بدقيقة صمت تلاها بدء التصويت على قرار يفصّل إطار المناقشات.

وكان مجلس النواب قد وجه التهم لترامب الشهر الماضي على خلفية دوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير من جانب حشد من مناصريه.

وفي المحاكمة التي تعد الأولى من نوعها بحق رئيس سابق، سيقوم أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو بمهام هيئة المحلفين.

وندد الفريق القانوني لترامب، أمس الأول، بالمحاكمة، معتبراً أنها انتهاك للدستور، وأنه من العبث تحميل الرئيس السابق مسؤولية أعمال العنف.

لكنّ النواب الديموقراطيين الذين يتولون مهمّة الادّعاء في محاكمة ترامب اعتبروا أنّ الرئيس السابق ارتكب انتهاكاً للدستور هو الأخطر في تاريخ الرئاسة الممتد 232 عاماً، بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس.

وتعقد المحاكمة فيما لا تزال غالبية أجزاء مبنى «الكابيتول» مغلقة وتخضع لتدابير أمنية مشددة بعد شهر على الاضطرابات.

ووسط استمرار المخاوف من هجمات يشنها متطرفون، لا يزال 6 آلاف عنصر من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن، ما يضيف إلى صورة عاصمة لا تزال متوترة.

وتبدأ المرافعات، اليوم الأربعاء، والتي يحصل فيها كل جانب على 16 ساعة توزع مدى يومين.

ثم يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الأسئلة على الجانبين، وفي حال أراد أي طرف استدعاء شهود يطرح الأمر للتصويت، مع ضرورة أن يحصل على أغلبية الأصوات، علماً بأن ترامب رفض طلباً أرسله إليه المدّعون العامون الديموقراطيون للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.

وبعدما وجهت له تهمة «التحريض على التمرد»

من المرجح أن يتفادى الإدانة نظراً للولاء الذي يحظى به في مجلس الشيوخ، لكن محاميه ذكروا في وثائقهم التي سلمت عشية المحاكمة أن الدستور لا يمنح مجلس النواب صلاحية محاكمة رئيس سابق.

وكتب المحامون ديفيد شون وبروس كاستور ومايكل تي فان دير فين أن «على مجلس الشيوخ أن يرفض بسرعة هذا العمل السياسي الوقح؛ لأن من الواضح أن هذا ليس ما أراده واضعو الدستور ولا ما يسمح به الدستور».

وأضافوا أن «الاستجابة لتعطش الديموقراطيين في مجلس النواب لهذه المسرحية السياسية، خطر على الديمقراطية والحقوق التي نعتز بها».

واستخدم المحامون نبرة حادة في المرافعة التي جاءت في 78 صفحة وقالوا إنه «من العبث القول إن ترامب حرض حشداً لارتكاب جريمة عنيفة، واعتبروا أن الذين هاجموا الكابيتول قاموا بذلك من تلقاء نفسهم».

وأمس الأول، رفض الرئيس بايدن، التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب أو حرمانه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

ولاحقاً، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنّ بايدن ترشّح ضدّ ترامب في 2020 «لأنه شعر أنّه (ترامب) غير أهل بالمنصب»، لكنها أضافت أن الرئيس سيترك الأمر لمجلس الشيوخ لينظر بمسار هذه المحاكمة.

وفي حال دين ترامب بالتهمة الموجّهة إليه «تتطلب الإدانة أكثرية الثلثين»، فإنّ مجلس الشيوخ سيُجري على الإثر تصويتاً بالأغلبية البسيطة لمنعه من تولّي أيّ منصب عام في المستقبل.

ويقول النواب الديموقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء، إنّ «جهوده للتهرّب من مسؤوليته غير مجدية»، في إشارة إلى الطلب الذي قدّمه محاموه، مشدّدين على أنّ الأدلّة ضدّه دامغة.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين، إن «إدانته بالتحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة والذي عرقل الانتقال السلمي للسلطة هو أخطر جريمة دستورية يرتكبها رئيس».

وتجري المحاكمة في القاعة نفسها التي اقتحمها مثيرو الشغب مهددين حياة نواب كانوا يصادقون على فوز بايدن.

وقال فريق الادعاء في وقت سابق، إن ترامب، الذي خاطب أنصاره في واشنطن قبل وقت قصير على الاعتداء، «مسؤول بشكل فردي» عن الاضطرابات التي أودت بخمسة أشخاص.

وقالوا إن تبرئة ترامب، الذي نجا من الإدانة في أول محاكمة بغرض عزله في 2020، يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالديمقراطية. لكن إدانته تتطلب أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي أن ينشق 17 جمهورياً وينضموا لـ 50 ديموقراطياً، وهو ما يكاد يكون مستحيلاً.

مطالبة 56 مدعياً عاماً عيّنهم ترامب بالاستقالة

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أمس، إن من المتوقع أن تطلب وزارة العدل من عشرات المدعين الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، الاستقالة. ومن المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعياً عاماً عينهم ترامب، وصادق مجلس الشيوخ على تعيينهم. وحدد مسؤولو وزارة العدل موعداً للاتصال مع المدعين في جميع أنحاء البلاد، لمناقشة الانتقال الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع. ولفتت الشبكة إلى أن تغيير المدعين أمر روتيني، وتحكمه في الغالب التوجهات السياسية. وفي 2017، طلب المدعي العام جيف سيشنز من 46 مدعياً عينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما الاستقالة.