«الصحة العالمية» توفد علماء أوبئة إلى الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)

أوفدت منظمة الصحة العالمية في أفريقيا فريقاً من علماء الأوبئة إلى الكونغو الديمقراطية، بعد الإعلان عن وفاة امرأة متأثرة بالإصابة بفيروس «إيبولا» شمال شرق البلاد.

وأوضح مكتب المنظمة الصحة العالمية في بيان له، أن الفريق قصد منطقة «بيينا» شرقي البلاد، حيث تم تحديد أكثر من 70 مخالطا للسيدة المتوفاة.

وكانت السلطات الكونغولية قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي انتهاء الموجة الـ 11 من فيروس إيبولا في محافظة «إكواتور» في شمال غرب البلاد، التي أسفرت عن وفاة نحو 55 شخصاً من أصل 130 إصابة.