العراق.. إعدام 5 متهمـين بـ «الإرهاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفادت مصادر أمنية أنه تم إعدام 5 عراقيين متهمين بالإرهاب أمس، في سجن الناصرية في جنوب العراق. وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية.

ومنذ دحر تنظيم «داعش» في أواخر 2017، حكمت السلطات العراقية على المئات من مواطنيها بالإعدام بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي.

وكشفت السلطات العراقية الشهر الماضي، أن أكثر من 340 حكماً بالإعدام بتهم ارتكاب أعمال إجرامية أو إرهابية حاصلة على مصادقة رئاسية. وقال مصدر في الرئاسة، إن غالبية تلك الأحكام تعود لما قبل تولي صالح الرئاسة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 24 من عناصر تنظيم «داعش» بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوزارة أنه «من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوماً الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 24 إرهابياً مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب». وأضافت أن «الموقوفين متهمون بالانتماء لتنظيم داعش والعمل ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بالتنظيم». وقد تمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ورغم الإعلان في نهاية عام 2017عن القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً في العراق، فإن خلاياه لا تزال نشطة في عدد من المناطق.

وفي سياق آخر، أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس، أن دور الأمم المتحدة في الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم سيكون المراقبة وليس الإشراف.

وقال، لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «دور الأمم المتحدة في الانتخابات هو المراقبة من خلال التقييم وليس الإشراف»، مبيناً «أنها لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها».