القوات الأميركية في سوريا تتخلى عن حماية النفط

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط فيها، وأن واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم «داعش»، في تعديل للأهداف التي حددها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي للصحافيين، إن «موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين بمد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها».

وأضاف رداً على سؤال عن مهمة القوات الأميركية في سوريا إن «العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حالياً نحو 900 عسكري دعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك».