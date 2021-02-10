عودة الاحتجاجات إلى شوارع السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني، وكالات (القاهرة، الخرطوم)

اندلعت أمس، احتجاجات في مناطق مختلفة من السودان، بما في ذلك ميناء البلاد الرئيس، وإقليم دارفور وفق شهود عيان ووسائل إعلام رسمية.

وتعاني البلاد ارتفاع معدلات التضخم، ونقصاً في العملات الأجنبية وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات، ما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المحتجين في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور رشقوا قوات الشرطة بالحجارة، وأحرقوا إحدى سياراتها، كما أضرموا النار في عدد من المتاجر في سوق المدينة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «لا لا للغلاء» و«لا لا للجوع».

وفي بورتسودان الميناء الرئيس للبلاد على البحر الأحمر، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» بأنها «شهدت صباح أمس، مظاهرات طلابية متفرقة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تعطيل الدراسة، وإغلاق معظم المحال التجارية». وأضافت الوكالة أن هذه التظاهرات خرجت احتجاجاً على أزمة الخبز التي حدثت بسبب إضراب أصحاب المخابز عن العمل للمطالبة بزيادة أسعار الخبز.

وتعرض مبنى محلية بورتسودان «البلدية» للرشق بالحجارة، وأضرمت النار في إطارات السيارات في بعض الشوارع الرئيسة. ونُظمت تظاهرات مماثلة في مناطق أخرى بينها ولاية شمال كردفان في وسط البلاد.

ومن جانبه، تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الجديد جبريل إبراهيم في رسالة إلى الشعب السوداني أمس، ألا يغمض له جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات.

وقال جبريل إبراهيم الذي يشغل موقع رئيس حركة العدل والمساواة أيضاً «لن يغمض لنا جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه».

ترحيب عربي ودولي بالحكومة الجديدة

يؤدي أعضاء التشكيل الوزاري الجديد في السودان اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيسة القضاء نعمات عبد الله خير بالقصر الجمهوري.

وتوالى الترحيب وعربياً ودولياً بالحكومة الجديدة. ورحبت الجامعة العربية بالحكومة الجديدة، وأثنى مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة على الروح الوطنية والشراكة التوافقية التي تحلت بها مختلف الأطياف السودانية لإتمام هذه الخطوة، في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية ومسيرة السلام في السودان.

بدورها، هنأت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس، الحكومة السودانية الجديدة، وأعربت عن التطلع للعمل معها.