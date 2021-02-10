ظهور بؤرة لأنفلونزا الطيور شرق الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - الجزائر (وكالات)

رصدت وزارة الفلاحة الجزائرية بؤرة لأنفلونزا الطيور في منطقة عين الفكرون شرق البلاد، ما تسبب بنفوق أكثر من 50 ألف دجاجة، كما أفادت الإذاعة الرسمية أمس.

ونقل موقع الإذاعة الجزائرية عن مدير المصالح الفلاحية بأم البواقي، مولود بوجردة «نفوق 51 ألف فرد من الدجاج بإحدى المستثمرات الخاصة ببلدية عين فكرون جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور». وأوضح المسؤول أن نفوق هذه الطيور حدث في الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 21 يناير.

وفي تصريح للصحافة أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني «أن المعلومات الأولية التي رصدها المختصون تشير إلى أن هذه البؤرة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة من أوروبا الباردة نحو المناطق المعتدلة بشمال أفريقيا».

وأضاف أن «التدابير الاستعجالية ستتخذ عند الحاجة، المرض لا ينتقل إلى الإنسان ولم ينتقل بعد إلى الولايات الأخرى، نحن في حالة تأهب». وكانت الجزائر أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان برصد بؤرة لفيروس «إتش5 إن8» في مزرعة لإنتاج البيض، بحسب تقرير للهيئة العالمية نشرته وسائل الإعلام.

وقالت وزارة الفلاحة، إن المصالح البيطرية التابعة لها تراقب تطور وضع الفيروس أيضاً على مستوى بعض الدول الأوروبية التي سجلت إصابات مماثلة.