رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مداره

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء، كونه سيسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بين مصاف الدول المتقدمة في علوم الفضاء.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي، بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء، إذا تعد هذه المهمة أول مهمة فضائية عربية لاكتشاف كوكب آخر، وإنجازاً غير مسبوق على مستوى العالم في تحقيق أهدافها العلمية التي تمثل فخراً للأمة العربية.